Denuncian estafa a corporación de niños en condición de discapacidad

El sueño de un grupo de 36 personas, entre ellos 16 niños en condición de discapacidad, de viajar a Medellín en esta semana de receso, se frustró por cuenta de una estafa. Así lo denunció Ruby Flórez, directora de la Corporación Social y Cultural Ruleli, que trabaja con esta población en el barrio Olaya Herrera.

El viaje, que estaba programado para el pasado 12 de octubre, no pudo realizarse porque el agente de viajes a quien le habían pagado una millonaria suma de dinero, no apareció y no confirmó las reservas.