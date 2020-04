Denuncian presunta negligencia médica en clínica de la ciudad

“Mi abuelo falleció el pasado 3 de abril, al parecer, por tener coronavirus. Después de estar hospitalizado varios días, lo aislaron y me dijeron que le había dado neumonía, pero mi abuelo no sufría de eso. En la clínica se complicó de todo”, explica Leonardo agregando que “no quiero que la muerte de mi abuelo quede impune, se debe saber qué fue lo que realmente ocurrió”.

Apto para la operación

“Cuando ya bajamos al segundo piso, donde el anestesiólogo que lo iba a acompañar en la operación, dice que no se puede hacer el procedimiento porque la hemoglobina le había salido bajita. Ahí me preocupé, pues los otros médicos, incluido un anestesiólogo, habían dicho que todo estaba perfecto”, comentó Barcasnegras.

“Después de esto, como yo me quedaba ahí a dormir con él, vi que mi abuelo en la madrugada estaba mal, llamé al doctor y me dijo que ajá, que él ya era un anciano y su condición era complicada. No me quedé con esa respuesta, por lo que busqué a otra doctora ahí mismo y ella le practicó otros exámenes, donde salió que tenía una infección en la orina y que se podía combatir con medicamentos”, aseguró con desconsuelo a través de la línea de teléfono.

El aislamiento

Los días pasaban y al señor Manuel no le practicaban la cirugía sino que, según denuncia su familiar, se complicaba mucho más su salud.

“A los tres días cuando regresé a la clínica después de salir a hacer unas vueltas, veo que en la puerta de la habitación de mi abuelo había un sello que decía aislamiento, eso me llamó mucho la atención y me dijeron que posiblemente él tenía COVID-19, por eso estaba así”, dijo agregando que “según ellos mi abuelo tenía neumonía y por eso era posible que tuviera esa enfermedad, pero si así fuera, no hubieran activado el protocolo 10 días después de estar en la clínica, además él (abuelo) no sufría de neumonía”.

El examen para determinar si el señor Manuel tenía o no coronavirus, según se lo realizaron, pero Leonardo indica que a la fecha “no me han dado los resultados, no me han querido dar la historia clínica, a mi abuelo me lo dieron envuelto en unas bolsas plásticas, no pude verlo más. Además en el acta de defunción dice que fue muerte natural, entonces ¿qué pasó en realidad?”, es lo que se pregunta.