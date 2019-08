Denuncian presuntas demoras en la entrega de medicinas

Los usuarios de un punto de entrega de medicinas, en el barrio Olaya Herrera, se quejaron de presuntas demoras en la prestación de ese servicio.

El punto queda en el centro comercial Olaya Plaza, y allí, según los quejosos, las demoras son constantes, sobre todo cuando se cae el sistema, lo que irrita sobre todo a las personas que necesitan medicamentos de uso urgente.

Greydis Herrera, una usuaria, contó que “cogí mi turno, pero se fue el sistema y no me alcanzaron a atender. Al día siguiente tampoco hubo atención. Al tercer día fui a que me dieran prioridad por los días perdidos, y tampoco sirvió porque me pusieron a esperar”.

“Llegué a las 7 de la mañana --relató otro usuario, quien pidió la reserva de su nombre-- y eran las 11 y todavía estaba lejos de que me llamaran, porque apenas había tres muchachas atendiendo”.

Otros usuarios se quejan de las malas condiciones en que se encuentra el baño, que no está en funcionamiento y emana malos olores.

Además, dicen que los denunciantes también se quejaron de que el lugar es muy estrecho para la cantidad de gente que asiste. Muchos deben esperar afuera.

Los inconformes hicieron un llamado de atención a las directivas del punto de dispensación, y a la EPS con la que tienen el convenio, para que tomen las medidas necesarias que ayuden a mejorar las condiciones en el lugar.

Al respecto, la EPS Coosalud emitió el siguiente comunicado:

“El punto de dispensación Estela, de Farmacias en Red, prestador de la EPS Coosalud, se vio afectado por el incremento de usuarios, lo cual obedece a un plan de reestructuración que está realizando el prestador para acondicionar los espacios de entrega de medicamentos.

“Coosalud le pidió al prestador aumentar los funcionarios para agilizar la entrega de pendientes de sus afiliados. “El prestador se comprometió a ubicar 2 ventanillas más de atención permanente en un plazo no máximo a dos semanas. Así mismo, realizará trabajos de mantenimiento, entre ellos, de pintura y mejoramiento del acondicionador de aire. “La reubicación o adecuación de los puntos forma parte de un proceso de intervención que realiza Coosalud desde hace tres meses, en acompañamiento de Asodeus (Asociación de Usuarios) y el proveedor, para garantizar una mejor prestación del servicio”.