¿Falsificación de documentos? Presuntas irregularidades en Alcaldía local

Funcicar.

¿Cuánto se invirtió en la Localidad 1?

Y añadió: “La mitad de los procesos que contaron con adiciones no justificaron la inversión de dichos recursos ni detallaron la manera en que serían invertidos”.

Procesos

De acuerdo con la Fundación Cívica por Cartagena, 7 de los 20 procesos no contaron con cotizaciones ni indicaron la manera en que se definió el costo del contrato. Los demás indicaban la realización de dos o tres cotizaciones. De hecho, en el informe de Funcicar se plantea el caso de un proceso cancelado (MC-LHCN-002-2021), el cual habría sido presupuestado por un valor aproximado de 21 millones de pesos, a partir de una cotización presuntamente falsificada.

Posteriormente, Jonan S. A. manifestó lo siguiente a través de un mensaje de datos de la plataforma: “En la cotización 0035857 se evidencia que no es el formato generado por el sistema de la papelería Jonan, el consecutivo no corresponde a cotizaciones nuestras y sumado a esto la descripción de los productos no corresponde a productos vendidos en papelería. (...) Se puede evidenciar que existe suplantación en la presentación de la oferta”. Lea también: “Mano a mano” entre Dau y alcalde menor por contratos en la Localidad 3

Al respecto, Funcicar indicó: “Es preocupante que en múltiples procesos de las localidades no se cuente con la información del estudio de mercado completa, por lo que es imposible conocer, con la información publicada en Secop, si esta situación se pudo haber repetido en otros procesos que sí fueron efectivamente contratados”.