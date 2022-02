Denuncian que colegio de Las Lomas solo ha dado 2 horas de clases esta semana

“Si usted entra al colegio verá los salones vacíos porque hoy no dieron clases. Ayer -lunes- los niños ingresaron antes de las 7 de la mañana y salieron antes de las 9 a. m., solo vieron dos horas porque no se podía más tiempo”. De esa forma relató un padre de familia de la sede San Juan Damasco, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, el drama que viven en este regreso a la presencialidad tras dos años de ausencia.

Fredy Cortez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Lomas, ratificó la veracidad de la información entregada por los vecinos, asegurando que dicha sede no recibe un óptimo mantenimiento desde hace varios años.

“No se ve reflejada la inversión, las tuberías de este colegio son viejas, tienen más de 30 años. Aquí solo se han visto jornadas para pintar las paredes, pero no de un mantenimiento profundo. Los baños son un desastre, no es justo que nuestros niños se eduquen en esas condiciones, que no son aptas”, sostuvo el dignatario.