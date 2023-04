“Desde el Sena queremos llegar a todos los rincones del país”

En el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el Sena realizó una jornada nacional de atención para víctimas, el pasado 14 de abril, en la que ofrecieron 3.000 vacantes para esta población.

En Bolívar, la oferta fue de 58 vacantes laborales en perfiles como: auxiliar de cocina, carpintero, analista contable, jefe de compras, mesero, pizzero, conductor, entre otros. Además, se realizaron talleres de orientación ocupacional en habilidades blandas, educación financiera, elaboración de hojas de vida, entrevista laboral, fomento a la cultura emprendedora y redes efectivas para búsqueda de empleo.

Además, estuvo presente Luz Dana Leal Ruiz, directora de Empleo y Trabajo del Sena, quien resalto las labores que desde su entidad se trabajan para las poblaciones vulnerables.

“Estamos en esta gran jornada para las víctimas y escogimos a Bolívar para hacer presencia, por ser el segundo departamento con el mayor número de víctimas del conflicto. Además de las vacantes, tuvimos jornadas de orientación ocupacional, asesoría en emprendimiento y servicios de intermediación laboral. La misión del Sena, desde la Dirección de Empleo y Emprendimiento, es la formación académica y técnica para el trabajo, sobre todo apoyar el empleo y el emprendimiento”, mencionó Leal Ruiz.

En Bolívar, la institución se encuentra en el Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox y Cartagena, donde estuvieron atendiendo desde las 8 a. m. a todos los interesados en las ofertas.

“Estamos atendiendo en todo el país y siempre lo hacemos, pero ese día se enfocó a las víctimas del conflicto. Desde la Agencia Pública de Empleo, que es la agencia pública más grande del país y gratuita, tenemos vacantes con 100 mil empresas donde se pueden postular. Es importante que estas vacantes son para las víctimas del conflicto, por nuestras redes constantemente compartimos las diferentes ofertas que tenemos para todos los interesados, hay vacantes para bachilleres que no tengan experiencia y para personas que tengan experiencia en diferentes espacios. Auxiliar de bodega, enfermeros, auxiliares de construcción, vigilantes, entre otros, un sin número de oportunidades”, expresó Leal.

Además de las vacantes, las personas aprovecharon los diferentes cursos de formación.

“Uno de nuestros pilares es la preparación y orientación de cómo presentarse a una entrevista, cómo presentar una hoja, orientar en cómo buscar una oferta de empleo y conseguirlo. La formación que ofrece el Sena en todas sus áreas es para todas las personas, es por eso que invitamos acercarse y preguntar. Ofrecemos formación a emprendedores y todo es gratuito”, puntualizó Leal.

Así mismo, el Sena ofrece certificación de trabajo. “Para las personas que tengan experiencia, pero no saben certificarla, con nosotros lo pueden hacer desde el Programa de Certificación de Competencias Laborales, el cual consiste en certificar la experiencia, el conocimiento, el talento y aquellas habilidades que tienen personas a lo ancho y largo del país, pero que no han sido certificadas y que no han pasado por ninguna escuela de formación. Este programa es un proceso corto que dura aproximadamente unos 35 días con un proceso de evaluación para verificar esas habilidades, esos conocimientos y esa experiencia, si pasa el proceso entonces se certifica. Ahora mismo tenemos una convocatoria abierta del 24 de marzo hasta el 24 de abril, es una convocatoria especial para campesinos llamada CampeSena y que tiene como objetivo certificar a los campesinos. Nuestra intención es llegar a todos los rincones del país”, resaltó Leal Ruiz.