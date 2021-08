Desde este lunes, 2 de agosto, rige nueva rotación de pico y placa para taxis

A partir de este lunes, 2 de agosto, entra en vigencia el nuevo pico y placa para taxis de Cartagena, el cual regirá hasta el próximo 27 de agosto.

En el Decreto 820 de agosto 26 de 2020 quedó establecido que, de acuerdo a su último dígito de placa, los taxis no circularán en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, de lunes a viernes.

Lunes: 1-2

Martes: 3-4

Miércoles: 5-6

Jueves: 7-8

Viernes: 9-0