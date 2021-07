Desechos de restaurante ahora se convierten en abono orgánico en Cartagena

¿Alguna vez ha pensado que la cáscara del platanito que se come en el día, la cáscara del huevo del desayuno, el tomate que estaba un poco dañado o el tallo del apio no debían ir al tanque de la basura? Si su respuesta es no, continúe en este escrito que describe una iniciativa local para reducir el desperdicio de alimentos en la ciudad.

Los alimentos que aportan al compost

El análisis realizado por los expertos de la Fundación asegura que tanto los lixiviados, abonos líquidos óptimos para las plantas, como el abono orgánico tienen calidad por la variedad de elementos que le aportan vitaminas, nutrientes y minerales. Hay unos 337 kilos de material húmedo.

“Acá en el restaurante usamos alimentos de verduras como lechugas, tomates, apios, pimentones, berenjenas y frutas como maracuyá y piña; también hierbas de albahaca, tomillo y romero. Adicional usamos café y las cáscaras de los huevos o el anaquel del huevo”, mencionó Rizo.

Para el caso de los cítricos, no los usan de la misma forma y cantidad, sin embargo ya piensan en producir jabón con las cáscaras de naranja y limón, convirtiéndose en un total referente de restaurante sustentable.

“Antes no era consciente de todo el daño que hacían los desperdicios, porque no tenía conocimiento y apenas la jefa nos dijo que ayudáramos en el proceso respondimos que sí. No es difícil, es solo guardar en un tanquecito, que no le entre oxígeno y listo”, resaltó Joel Hernández, jefe de mantenimiento del establecimiento.