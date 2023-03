Desigualdad de género, un problema que no excluye a las cartageneras

Andrea Marimón Correa es una joven de 20 años que reside en el barrio San Pedro Mártir, que está en el suroccidente de Cartagena. Ella, al igual que muchas cartageneras, tiene el sueño de salir adelante y lograr un trabajo en lo que estudió: Administración Hotelera y Turismo. Lea: Este será el recorrido de la marcha del Día de la Mujer en Cartagena

Ella contó está desesperada porque desde finales del año pasado no ha podido laborar. Dice que diariamente visita páginas de internet para aplicar a vacantes, pero sus intentos no han reflejado los resultados esperados. “Estoy desesperada, envío correos a todos lados. Cuando organizan ferias de empleo voy, pero nada”, indicó. También le puede interesar: En Cartagena disminuye el desempleo pero no para las mujeres

Andrea vive con su hermano menor y sus padres. La situación económica de su familia no es la mejor, pero agradece a Dios por proveer su alimentación. El sueño de seguir estudiando continúa latente, por lo que quiere trabajar para poder pagar sus estudios. “Quiero estudiar Seguridad en Salud Ocupacional. No quiero quedarme viendo lejos sin hacer nada. Aquí en mi casa me desespero”, agregó.