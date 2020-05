Otros héroes en medio de la pandemia en Cartagena

Desde que el mundo se paralizó por la presencia del COVID-19, son muchas las personas que se han ganado el rótulo de héroes por su loable labor para hacerle frente a la enfermedad y salvar vidas.

Los aplausos han sido principalmente para el personal médico de los hospitales, quienes han trabajado incansablemente desde que comenzó la emergencia, exponiéndose a contagios y viendo cómo muchos de sus colegas también caen en la línea de batalla. (Lea: Dos nuevos muertos en Cartagena por COVID-19, ya van 41).

Pero no han sido los únicos con méritos en esa lucha. Muchos otros en diferentes profesiones han ayudado con la difícil tarea desde sus posibilidades, llámense policías, periodistas, distribuidores de alimentos, vigilantes, conductores, entre otros, y por supuesto aquellos que caminan las calles haciendo jornadas de desinfección.

En Cartagena, a raíz de la pandemia, son varias las firmas nuevas que han surgido en este tema, y existen otras con amplia trayectoria que han aportado incluso sin recibir un peso a cambio. Una de ellas es Fumigaciones Fumicali, una empresa fundada en Cartagena hace más de 60 años y que goza de gran reconocimiento.

El Universal contactó a su gerente, Juan Manuel Aparicio, para conocer cómo había sido el trabajo en estas semanas de coronavirus.

“Hasta domingos y festivos”

“Desde marzo que comenzó esto hemos estado trabajando incansablemente, hasta sábados, domingos y festivos. Les dije a mis empleados que les iba a seguir pagando su salario, sacando recursos de donde fuera necesario, solo con el propósito de aportar a la ciudad. Casualmente ayer cumplimos más de 1 millón de metros cuadrados desinfectados en Cartagena. Primero me llamaron de Bocagrande, Manga, Pie de la Popa, pero después me comenzaron a llamar líderes de barrios populares y en muchos de ellos hemos estado ayudando sin recibir un solo peso”, afirmó el empresario.

Como anécdotas que le han marcado, recuerda dos. La primera fue haber ido al barrio San Francisco, a la casa donde falleció el joven de 29 años por COVID-19, tras un llamado del papá, y hacer una desinfección general no solo en la vivienda sino en toda la calle. Y la segunda fue en un sector muy humilde donde tras finalizar la desinfección, se le acercó un anciano con 20 mil pesos entre monedas y billetes de $2 mil a reconocerle el trabajo. Eso, dice Aparicio, lo conmovió mucho y casi llora, pues allí solo vio extrema pobreza. Obviamente no aceptó el dinero, pero sí conminó al señor a dárselo en alimentos a la persona más necesitada de todas.

“Hemos estado en La Perimetral, en La María, Ciudadela 2000, Nelson Mandela, San Pedro, en Bazurto y muchos barrios más. El Centro amurallado también lo desinfectamos. Donde no va nadie allá está Fumicali. No me están pagando ni tengo contrato con la Alcaldía o Gobernación. Todo ha sido por sentido de pertenencia, esto para nosotros se ha vuelto algo adictivo, el corazón se llena de alegría al hacer algo positivo por la gente”, finalizó Juan Manuel.

En esa bonita obra por la ciudad, la empresa no solo ha desinfectado calles sino también canchas deportivas y parques infantiles.