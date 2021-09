Desorden y largas filas en jornada de vacunación de segunda dosis de Moderna

“Uno viene todo nervioso y uno se asusta y se encuentra con esta fila. Yo tengo ganas de llorar del estrés que tengo. Deben de ponerle la vacuna en su IPS, para que uno vaya sin este sol”; “Quiero manifestar mi inquietud frente a la logística. Ha sido muy desorganizado, hay mucho sol y no se ven los auxiliares de logística guiando a la gente como otras veces. Abrieron el punto muy tarde”; “se supone que a las personas mayores de 50 les estaban dando prioridad, pero yo estoy aquí haciendo la misma fila por la necesidad de recibir mi vacuna”, “aquí estamos todos revueltos, estamos todos iguales, no hay ninguna prioridad. No sé por qué el Dadis no toma acción”, son algunos de los comentarios que hicieron los asistentes a El Universal.