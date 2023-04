Desvíos este domingo en Cartagena por ciclovía en la avenida Santander

La ciclovía estará habilitada desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. “La Alcaldía de Cartagena invita a padres de familia y cuidadores a llevar a los niños a montar bicicleta, patines, patinetas, correr o trotar; además de disfrutar las actividades paralelas que ofrecerá el Ider Datt, la Oficina de Infancia y Familia, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, entre otras”, expresaron desde el Distrito.

PSU 1: letras de Cartagena. Oferta de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Transcaribe y la Universidad del Sinú. Se realizarán actividades de recreación, globoflexia y muestra de camping.

PSU 2: semáforo de Las Tenazas. Oferta de la ESE, Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-Datt, y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena- IPCC.

En este PSU a las 6:00 a.m. se realizará Running Kids. Sobre las 6:30 a.m. se realizará gimnasia psicofísica; además, habrá circuito de habilidades motrices y actividades saludables a las 8:00 a.m.

PSU 3: Monumento de Los Alcatraces. Oferta del Ider. Aquí habrá actividades recreativas con títeres y pintucaritas. También, una feria de la salud.

PS4: Cierre- retorno final. Armada Nacional y Policía Nacional. Aquí se realizará una pista de habilidades motrices.

Recorrido de la ciclovía

La actividad se realizará por la calzada paralela al mar, sentido Crespo – Bocagrande, desde el parque lineal de Crespo, hasta el retorno antes del Parque de La Marina, calle 32, a la altura del baluarte de Santiago Apóstol, en una extensión de 12 kilómetros.

Habrá tráfico normal por la Avenida Santander, en el sentido Bocagrande – Crespo – La Boquilla – Vía al Mar.