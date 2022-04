¿Detrás del PAE hay malandrines?, esto dijo Dau al respecto

Al tiempo que la Contraloría General de la República (CGR) adelantaba visitas a diferentes entidades territoriales para evidenciar el estado de las raciones alimentarias del Plan de Alimentación Escolar (PAE), en Cartagena las denuncias por la no entrega de este beneficio no cesaban. (Lea: Manipuladoras del PAE, molestas por recibir solo un abono)

Y cuestionó: “Los contratistas ahora dicen que están en la quiebra y por eso prestan un mal servicio. El año pasado prestaban sus servicios en el departamento y lo hacían de mil maravillas. Eso llama mucho la atención porque me pregunto si serán los malandrines quienes tienen las manos metidas ahí. Para Bolívar sí tenían los recursos suficientes, pero para Cartagena no. A mí no me sorprendería que estuvieran los malandrines políticos detrás de eso”. El mandatario le manifestó a representantes de la Bolsa Mercantil que no quiere que Miguel Quijano represente al Distrito en las negociaciones.