Día histórico para la celebración de Ángeles Somos

“Ángeles Somos del cielo venimos pidiendo limosnas para nosotros mismos. Tintililillo, tintililillo, cinco pesos para mi bolsillo, no te late, no te late saca el bollo del escaparate, no te rías, no te rías que la mochila está vacía”, cantan los cartageneros.

Esta tradición se inició en la época de la colonia española, el 1 de noviembre se conoce como el Día de todos los Santos en contraste con el 31 de octubre, que es el Día de las Brujitas.