Diálogo Social: hambre y pobreza extrema en Cartagena

“Nuestra intención en Diálogo Social es lograr la participación de toda la ciudadanía, fuerzas vivas y otros actores para no solamente diagnosticar la situación, sino dar propuestas que conlleven a solucionar las problemáticas expuestas, que puedan aportar a la construcción de políticas públicas y programas de gobierno”, indicó Guerrero.

Por su parte, Aniano Morales, líder de Olaya Herrera, sector Central, manifestó que el hambre no debe ser considerado como un problema. “El tema del hambre lo estamos mirando como un problema y no como una consecuencia, porque el hambre no es un problema”, dijo.

“Es importante trabajar desde las comunidades porque estas son las más afectadas y de igual manera tener acercamientos con el Gobierno distrital. Es triste ver que los dineros como el del PAE se los gastan en otras cosas o les dan pan viejo”, indicó Luis Guillermo Pérez, consejero de Juventudes.