“Dijo que si no me mataba él, me mandaba a matar”

Con mucha angustia, pero decidida a afrontar la difícil situación con el apoyo de las autoridades, se encuentra la líder comunal de Villas de Aranjuez, Yasmín Molina, quien ayer fue víctima de una insólita amenaza por parte de un vecino que al parecer le sacó un machete y le dijo que la iba a asesinar.

La mujer, quien hace parte de la Junta de Acción Comunal del sector Bolívar y además lidera el frente de seguridad de la zona, contó que precisamente por su condición de líder y por ser la ‘madrina’ de la Policía Nacional suele recibir en su casa la visita constante de los uniformados del CAI de Flor del Campo, y eso supuestamente es lo que motiva la ira del vecino.

“No sé qué pasa con ese señor, no sé si es que no gusta de la Policía o no gusta del liderazgo que hago. Cada vez que puede me amenaza, dice que soy sapa, que me va a partir la cabeza, no sé que problemas tendrá para creer que cuando los policías vienen a mi casa es porque yo les hablo de él, eso es falso y absurdo. Además, él es un vigilante que trabaja en una reconocida empresa de seguridad, no debería tener ningún temor. Ayer llegó temprano a las 6 de la mañana a echarme la moto encima. Yo estaba a esa hora barriendo la calle y tuve que lanzarle un balde con agua para defenderme. Estaba como loco”, contó Molina, quien además apoya a los jóvenes en riesgo de su barrio en programas de la Secretaría del Interior del Distrito.

La lideresa explicó que no es la primera vez que tiene un altercado con esa persona, razón por la cual goza de amparo policivo. “No soló me sacó el machete sino que dijo que iba a matarme y que si no lo hacía él personalmente mandaba a alguien a que me matara. Esto se tiene que acabar, ya estoy haciendo las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Lo que me pase a mí de ahora en adelante o a alguien de mi familia es responsabilidad de ese señor”, puntualizó la gestora comunal.