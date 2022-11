¿Dilación de diligencia? La nueva polémica que envuelve a alcalde local

Asegura que en el fallo se declaró la terminación del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes antes citadas y ordenó la restitución del local 303 del centro comercial Plaza Bocagrande. En medio de esta disputa, el juez comisionó para la práctica de la diligencia de lanzamiento a la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, quien en tres ocasiones ha establecido fechas para efectuar las diligencias y no se han realizado.

Un propietario de un local de un reconocido centro comercial ubicado en el sector exclusivo de Bocagrande está viviendo una verdadera odisea, pues, después de un fallo judicial del Juzgado Quinto Civil del Circuito que declaró la terminación del contrato de arrendamiento, no se ha podido hacer la diligencia de lanzamiento por el aplazamiento continuo por parte de la Alcaldía Local 1. (Lea: “Esa demanda no tiene asidero jurídico”: alcalde local Luis Negrete)

La primera, porque, según me manifestó una contratista de su despacho, el alcalde fue citado por el Concejo de Cartagena, motivo que no tiene justificación legal, en atención a que el doctor Luis Negrete debió excusarse ante la honorable corporación por estar en actividades propias de su cargo, puesto que ya había proferido, con anterioridad, un oficio donde fijaba la fecha de la diligencia”.

El abogado Alberto Pomares aseguró que los motivos de la Alcaldía Local Uno “no tienen justificación”, razón por la que piden el cumplimiento de la diligencia. “La primera fecha señalada por la Alcaldía para la práctica de la diligencia de restitución me fue comunicada de manera verbal para el día 21 de septiembre de 2022, pero no se practicó, según el despacho, por situaciones imprevistas de última hora”, dijo.

Dijo que la segunda diligencia no se realizó porque el día anterior, a las 7:38 p.m., el alcalde Negrete se encontraba incapacitado.

“Con su actuar, el Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe podría estar transgrediendo los artículos 39 (numeral 7) y 67 de la Ley 1952, Código General Disciplinario”, indicó.

Respondió el alcalde local

El Universal consultó al alcalde local Luis Negrete y nos remitió a su apoderada, quien nos manifestó:

“Nosotros solamente no nos encargados de hacer esta diligencia, es decir, estos favores que se le hacen al aparato judicial, en este caso, los jueces de las repúblicas conllevan que hay que programar las diligencias e invitar a unos funcionarios. Nosotros no contamos con mucho personal y el alcalde debe estar presente y él no solo maneja este tipo de diligencias”.

Y continuó: “La diligencia que estaba programada para hoy -ayer- no se pudo hacer porque el alcalde estaba incapacitado y él es el titular del despacho. Al apoderado se le comunicó la situación pero no se está dilatando el proceso. Así como esa persona está interesada que se le entregue el bien inmueble hay mucha gente esperando lo mismo”.

Reiteraron que la Alcaldía Local no está en “aras de perjudicar a nadie” e informaron que se establecerá una nueva fecha para la diligencia.