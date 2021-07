¿Discotecas del Centro, desprotegidas ante incendios? Esto dice Bomberos

Sin cumplir con los requisitos de protección contra incendios que establece el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10), establecimientos comerciales de “alto impacto” en las calles Porvenir y Primera de Badillo, en el Centro Histórico, estarían siendo certificados por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena. Lea aquí: Patrimonio en riesgo: top 5 de los factores que afectan al Centro Histórico

La alerta la emitió a El Universal Isabela Restrepo, secretaria técnica del colectivo de residentes Somos Centro Histórico, quien precisó que “comercios con gran afluencia de público, como lo son las discotecas, violan la NSR-10, especialmente el título J (Requisitos de protección contra incendios) y en específico las salidas de emergencia que se requieren. De acuerdo con esa norma deben tener mínimo dos salidas de emergencia y ellos solamente tienen una. No pueden cumplir la norma porque no pueden transformar los inmuebles patrimoniales, no los pueden intervenir de tal manera que dañen sus fachadas para abrir salidas”.

“Entonces -indicó- ya el Ministerio de Cultura y Bomberos Nacional nos confirmaron que sí se requiere cumplir esa norma en el Centro Histórico, porque preguntamos a Bomberos Cartagena y dice que no se requiere”.

Restrepo advirtió que al no cumplirse lo estipulado en la NSR-10 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “se está poniendo en riesgo no solamente la vida de los usuarios de estos establecimientos, sino de todos los vecinos, pero además se pone en riesgo a los inmuebles patrimoniales del Centro Histórico construidos en madera”.

“La preocupación -resaltó- es que si Bomberos otorga este certificado solo si se cumplen los requisitos, quiere decir que, al no cumplirlos, no tendrá cómo reaccionar ante un incendio en esos establecimientos. Por ejemplo, los inmuebles deberían tener unas siamesas para que el carro de bomberos se conecte y les provea agua. Eso se pone en la fachada y ninguno de estos establecimientos las tiene. En caso de incendios, ¿cómo reaccionarían? Podría ocurrir una tragedia y son famosas las tragedias de incendios en las discotecas en el mundo”.

La secretaria técnica de Somos Centro Histórico añadió que “este momento la Unesco solamente ha señalado que se está incumpliendo con los tipos de los inmuebles y este tema de Bomberos lo reafirma. Estamos destinando unos inmuebles a unos usos que no son los permitidos”.

¿Qué dice Bomberos?

Consultado por El Universal, Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, manifestó que “quisiéramos saber a qué establecimientos se hace referencia para si hay algún error humano, como en todas las áreas y profesiones, poder corregirlo. Pero lo que sí puedo asegurar es que no es política nuestra entregar certificados sin el lleno de los requisitos, porque muchas veces a los dueños de establecimientos lo que les interesa es el certificado, a nosotros no nos interesa el certificado, nos interesa es hacer la inspección y entregar las recomendaciones”.