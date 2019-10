Distrito afronta con las uñas atención a población migrante

Nueve días completan los 240 empleados de la ESE Maternidad Rafael Calvo exigiendo el pago de los cuatro meses de salarios que les adeudan. Médicos, especialistas y enfermeros aseguran que la situación es insostenible porque las deudas en lugar de disminuir continúan incrementándose y no hay una respuesta eficaz de los órganos de control.

La crisis financiera en la Rafael Calvo se debe en gran parte a las deudas que acumulan varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS) con la entidad, pero también ha sido notorio el impacto generado por la atención médica a la población venezolana en la ciudad.

Damaris Carmona, enfermera asistencial y coordinadora del comité sindical, explicó a El Universal que el 80 por ciento de las pacientes que se atienden en la clínica son migrantes venezolanas.

“La ocupación diaria en la clínica es del 100 por ciento. Nosotros no tenemos camas vacías, tenemos camas llenas las 24 horas del día, los siete días a la semana. Inclusive, el 80 por ciento de las pacientes que estamos atendiendo son migrantes venezolanas”, sostuvo.

La queja de Carmona no es nueva teniendo en cuenta que la clínica Rafael Calvo es el único hospital público al que acuden decenas de mujeres cartageneras, incluyendo venezolanas, en embarazo para acceder a múltiples servicios como partos, controles prenatales y postnatales generales.

“Todas las pacientes migrantes se atienden por urgencia ya que no tienen aseguradoras que les faciliten tener controles prenatales o consultas externas lo que nos demanda una mayor atención en servicios y costos. Hay mujeres que llegan con muchas complicaciones, son pacientes que no han llevado un control de su embarazo, que no saben su tipo de sangre lo que genera incertidumbre frente a cómo viene el feto”.

La enfermera añade que otro factor que agudiza la crisis es la modalidad de contratación vertical que emplean las EPS.

“Tenemos el problema que las EPS han hecho contrataciones verticales. Es decir, tienen sus propias redes de atención. Por ejemplo, las pacientes de Mutual Ser no llegan a la Maternidad Rafael Calvo, llegan a la clínica Crecer donde les brindan los servicios de controles prenatales pero cuando al paciente ya se convierte en una paciente de urgencia las remiten a la Rafael Calvo”.

Según el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), entre enero y agosto de este 2019 han sido atendidos 3.619 pacientes extranjeros, de los cuales 3.602 (99%) son pacientes venezolanos. De esta cifra, 2.669 son gestantes venezolanas (74%). Solo en agosto fueron atendidas 268 gestantes y se emitieron un total de 592 autorizaciones para diversos servicios médicos.

El Dadis aclaró que por cada paciente pueden darse varias autorizaciones de servicios médicos, y el gasto generado al Distrito varía de acuerdo con la facturación que hacen las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).