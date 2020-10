Distrito inició trámite del crédito por $43 mil millones para Transcaribe

El pasado 17 de septiembre, en medio de la tormenta que azotó a Transcaribe por la crisis financiera y la salida de Humberto Ripoll de la gerencia, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que lanzaría un “salvavidas” al sistema.

Se trata de un crédito por $43 mil millones con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) para subsanar gastos de operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) y avanzar en la meta de poner a Transcaribe a andar al 100% en el menor tiempo posible. (Lea aquí: Salvavidas para Transcaribe: Dau anuncia préstamo por $43 mil millones)

“Sea cual fuese el monto necesario, obviamente determinado de una manera técnica, y realizando los estudios de nuestra capacidad de pago, nos endeudaremos y si es el caso buscaremos otras fuentes alternativas de financiación. No me va a temblar la mano, ni me va a dar susto para sacarlo de esta situación precaria”, dijo el mandatario en ese momento.

Teniendo en cuenta que el alcalde Dau indicó que dicho proceso tardaría un mes, El Universal conoció que recientemente se iniciaron los trámites para hacer esto una realidad.

“Transcaribe ayer revisó con Findeter y Ministerio de Transporte las condiciones a las que está sujeto el crédito para que se cumpla el cometido de la iniciativa de la solicitud”, indicó Sindry Camargo, gerente de Transcaribe.

Agregó que “en próximos días tendremos una mesa con el Distrito para socializar los resultados de la reunión de Findeter con el Ministerio de Transporte, y avanzar en la hoja de ruta que se acuerde en la reunión”.

Cabe destacar que este crédito sólo podrá efectuarse si obtiene luz verde del Concejo de Cartagena, por lo que el Distrito ha dicho que “espera que no sea rechazado y se apruebe”.