Distrito insistirá en revisión del censo de Cartagena

Problemas

de planeación

¿Nueva revisión?

Tras conocer el nuevo concepto de la entidad, el alcalde Pedrito Pereira se dirigió una vez más al director del Dane para reiterar su desacuerdo con el resultado y sentar su petición de que el censo de Cartagena sea revisado, teniendo en cuenta que esto afectará los procesos, para lo cual ofreció la articulación con diferentes entidades conocedoras de la realidad local, para iniciar un proceso concertado de profunda revisión de los resultados.

“Como respuesta a nuestra petición sustentada, se nos señala una nueva cifra (973.045 habitantes), que a pesar de la corrección, sigue estando muy por debajo de la población real de Cartagena (...) me corresponde en representación del Distrito, formular nuestro desacuerdo con la cifra señalada, manifestándole que prevalecen las inconsistencias. Reitero el ofrecimiento de la administración distrital y la articulación con diferentes entidades conocedoras de la realidad local, para iniciar un proceso concertado de profunda revisión de los resultados anotados, para brindarle a Cartagena una justa oportunidad de ser bien contada”, indicó Pereira.

Aunque la petición de Pereira fue acogida después del primer resultado, nada asegura que será así en esta oportunidad, por tanto en caso de que el Dane no acceda a revisar nuevamente el dato, Toro indica que no queda otra salida que ajustarse a las cifras oficiales.

“Mientras no se tengan nuevas cifras toca ajustar los indicadores a las cifras oficiales, aunque estas no reflejen la verdad que estamos viviendo. No se pone en duda el trabajo del Dane, pero sí es muy diciente que la población se haya visto reducida lo cual tiene una repercusión importante, ya que las prioridades de inversión tendrán que orientarse de acuerdo a los indicadores que muestren mayores deficiencias, no en aquellos que ya superan al 100%”.