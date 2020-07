Distrito se reúne con vendedores informales de la zona turística

“Se comprometieron a gestionar con entidades financieras de Bogotá y Hacienda de aquí a ver de qué forma podían dar algunos préstamos con intereses blandos para la reactivación y el sostenimiento, para que los compañeros puedan seguir laborando allí y no tengan que volver a la calle”, indicó Sierra.

Por otro lado también se denunció que hay muchos vendedores de confianza legítima que no aparecen en las bases de datos y que por el contrario aparecen otras personas que no hacen parte de ninguna de las asociaciones, por lo que los miembros legítimos no han recibido las ayudas hasta el momento.

Sin embargo el Distrito también se comprometió a investigar esa parte.

‘Satisfacción a medias’

De siete propuestas que presentaron los vendedores hacia el Distrito, tan solo las tres anteriormente mencionadas fueron las que recibieron un respaldo.

“Hubo una satisfacción a medias porque otra de las cosas que planteábamos era que un 30% de las personas que trabajan en la economía informal del turismo son adultos mayores, son personas que tienen más de 70 años y de acuerdo con las restricciones pues estas personas van a quedar sin trabajo y por ende sus familias sin sustento”, dijo Sierra, añadiendo que muchos de ellos tienen su trabajo como su única fuente de ingreso al no estar incluidos en los programas del Estado como Adulto Mayor, Devolución del IVA o ingreso solidario.

“El señor Múnera nos dijo que el doctor Dau encontró una Cartagena endeudada, embargada y por temas de presupuesto no se comprometía a hacer falsas promesas, pero que iba a averiguar qué pasa con las organizaciones que no le habían llegado las ayudas”, puntualizó.