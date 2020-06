Disturbios entre policías y civiles en Arroyo Grande

Estar cazando ponches en cercanías de una ciénaga, fue la causa para que en Arroyo Grande se vivieran momentos de pánico, pues de esa actividad se desprendieron fuertes disturbios entre pobladores y fuerza pública.

Según líderes del corregimiento, los cazadores estaban en su faena como de costumbre, pero el administrador de una finca privada habría llamado a la Policía para que intercediera, aduciendo que habían sobrepasado los límites del predio.

(Lea: Redefinen los terrenos que conforman Arroyo Grande).

Cuando los jóvenes iban de regreso, un motorizado que fue a buscar parte del personal para ganarse la carrera, resultó herido de un balazo en la pierna en confusos hechos, y luego fue trasladado a la Estación de Policía del pueblo, en donde esperaba por una ambulancia.

Eso, explicaron los lugareños, desató la ira de los cazadores y otros residentes de Arroyo Grande, que reprocharon la actuación de los uniformados y se fueron en masa hacia la estación para arremeter con piedras y palos contra su infraestructura.

Fueron momentos de caos, que se recrudecieron cuando a la población llegaron los refuerzos pedidos por los policías, quienes repelieron a los protestantes e incluso, supuestamente, violentaron la vivienda de unos adultos mayores indefensos que nada tenían que ver en la trifulca

“Los ‘cascos negros’ llegaron y de una fueron atacando a la gente, eso fue horrible, era la primera vez que en Arroyo Grande se vivían momentos de pánico por algo así, este siempre ha sido un pueblo tranquilo; pero la gente se molestó porque las autoridades actuaron peor, ellos no tenían que destruir la casa de los ancianos, lo hicieron porque eran los padres de uno de los que les tiró las piedras; pero realmente ellos no tenían la culpa de nada. Les partieron todo, la cama, los enseres, no les quedó ni para tomarse un tinto”, contó una lideresa de Arroyo Grande.

(Lea: “Nuestros controles son muy estrictos”: Refinería de Cartagena).