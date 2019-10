Domingo electoral: el pulso entre el fraude y el voto de opinión

En una esquina cercana a la casa del ciudadano Carlos Manrique, debajo de un frondoso almendro, los vecinos han sacado sillas y una gran olla para un sancocho.

Es domingo y a pesar de que hay ley seca o toque de queda, la cerveza y una que otra botella de ron no faltan. En un kiosco cercano están vendiendo licor ‘camuflado’. Carlos le ha dicho a sus vecinos que vayan preparando el sancocho. Le extiende un billete de cincuenta mil pesos a la vecina más versada en preparación de alimentos y manda a un muchacho por una caja de cervezas. Sus vecinos están felices. Carlos es el hombre de la parranda hoy. Son las 9 de la mañana, y los compañeros de Manrique, el líder, se preparan para un domingo extenso de jolgorio y que tendrá un valor agregado: algunos pesos de más.

En un polvoriento campo contiguo, unos jóvenes patean un balón de microfútbol, como indiferentes a lo que pasa este domingo. El líder les ha enviado agua, gaseosas y un balón nuevo. También un papelito en el que se consigna un número y la palabra “Concejo”. Luego mientras avanza el día, dos carros que van y viene han llevado y traído personas al puesto de votación más cercano al sector de aquel líder político de la ciudad.

Aquella escena se registró en unas pasadas elecciones regionales de Cartagena. Hoy el líder ha decidido contar cómo manejaba en elecciones anteriores esa dinámica. Manrique cree que no hará lo mismo este domingo 27 de octubre en que los cartageneros elegirán concejales, diputados, ediles, alcalde o alcaldesa, y gobernador.

“Dicen que eso es corrupción pero no lo veo así. Antes hacíamos un trabajo logístico, movilizábamos gente; pero ya las cosas han cambiado. La cosa está mala, no hay plata, y los políticos de ahora no dan lo que corresponde; nos faltan el respeto a muchos de nosotros, líderes de verdad, llamándonos puya ojos; nada de eso, nos pedían que pusiéramos unos votos y que atendiéramos a los ciudadanos y eso hacíamos”, expresó el líder.

Cuenta que un domingo de elecciones a Alcaldía llegó a recibir hasta 50 millones de pesos, para mover a la gente, pero que en épocas recientes esa cifra fue bajando hasta llegar a dos millones de pesos. “¿Qué va a hacer uno con eso?, eso se va solo en el sancocho, ¿qué le da uno a la gente?”, expresa.