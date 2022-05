Donan réplicas de pistolas de Blas de Lezo

Contó que ese juramento lo hizo en el fuerte San Juan de Manzanillo. “Cuando yo vine a Cartagena por primera vez, en 1994, no sabía quién era Blas de Lezo, no había oído hablar de él. En España en esa época Blas de Lezo era un personaje desconocido y no hay hoy en día ni una sola calle dedicada a su nombre, pero con el tiempo fui aprendiendo mucho más de él. El gesto de la nacionalidad en ese fuerte me pareció muy generoso porque ese sitio en las batallas de 1741 tuvo un papel relevante”.

Y continuó: “El hecho de jurar mi nacionalidad en el fuerte de Manzanillo me animó más y como me siento orgulloso de mi nacionalidad colombiana quería de una u otra forma agradecer a Cartagena y Colombia el haberme hecho ese honor. Cuando supe que existían las pistolas originales, pensé hacer la reproducción exacta”.