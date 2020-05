“Dormíamos 6 en la misma celda”: Temor por primer positivo en la Cárcel de Ternera

“En la cárcel de Ternera el amontonamiento es grande. Allí no hay celdas suficientes para todos los presos. Cuando yo estuve me tocó dormir en el piso porque el camarote ya tenía sus dos dueños. A mí me tocaba en un pedazo de colchoneta, conmigo eran cuatro también en el piso. Nos teníamos que acomodar en ese pequeño espacio: uno se hacía cerca del baño, dos se ponían en el pasillo y otro se metía debajo del camarote. En total éramos seis en la misma celda, estábamos muy apretados”. De esa forma le relató a El Universal un exrecluso de la Cárcel San Sebastián de Ternera el drama que se vive allí debido a las precarias condiciones y al hacinamiento que existe.

(Lea: Bolívar supera los 1.000 casos de contagio por coronavirus).

Esta persona, quien quedó en libertad hace poco tras pasar un par de años recluido en ese centro penitenciario, y que por obvias razones pidió reserva de su identidad, explicó que, en ese lugar, cumplir con las medidas sanitarias es muy difícil, porque no hay baños internos para lavarse las manos constantemente.

“Allá para bañarse hay que coger el agua de una alberca con una taza, es un baño común, mucha gente al tiempo. Lo mismo para hacer las necesidades, toca hacer fila y esperar el turno”, añadió.

El hombre agradece a la vida no estar allí en estos tiempos de pandemia, porque dice que no hay las garantías suficientes para hacerle frente a la enfermedad y muchos reclusos pueden contagiarse y hasta morir, tal como ha visto en televisión en los últimos días, refiriéndose a otras cárceles como las de Villavicencio y Leticia, que registran las cifras de contagios por COVID-19 más altas de Colombia.