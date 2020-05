Dos meses de la llegada del COVID-19 a Cartagena

Pero, ¿a qué se deben

las alarmantes cifras de la ciudad?

De acuerdo con el médico Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de Los Andes, el comportamiento epidemiológico de Cartagena obedece a sus características de punto fronterizo de gran movilidad humana y a la poca adherencia que hay en algunos sectores, como el mercado de Bazurto, a las restricciones y aislamiento.

“Cartagena al 10 de mayo notifica 633 casos confirmados y 42 defunciones; Barranquilla 455 casos confirmados y 23 defunciones, y Santa Marta 193 confirmados y 17 defunciones. Cartagena tiene más casos porque posee una vulnerabilidad especial y es que están apareciendo conglomerados o focos de transmisión de COVID-19 en los barrios populares y en el mercado de Bazurto, ya que en estos sitios no ha habido adherencia a la cuarentena, pero no porque las personas no quieran, sino por su baja condición socioeconómica los obliga a buscar su sustento diario. No se trata solo de un problema epidemiológico o de salud pública, sino también social y económico”, asegura el doctor Hernández.