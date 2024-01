Dumek Turbay quitó el Día sin moto, ¿qué implica la decisión para Cartagena?

Rodolfo Díaz Wright, ingeniero químico, abogado y asesor de Dumek Turbay, asegura que “el Día sin moto no soluciona nada”, básicamente porque la decisión de instaurarlo no resultó de ningún estudio “serio”, sino “porque se cree que quitando las motos mejora todo y sostiene: “Si eso es cierto, si quitarlas mejora todo, ¿para qué las quitamos un día?, quitémoslas por siempre. O sea, tampoco quitarlas un día resuelve”.

Aunque acepta no tener un estudio que lo confirme, para Díaz es claro que esta restricción termina afectando más allá de la movilidad misma -dice que el transporte público colapsa y se hace aún más lento cuando no hay motos-, la economía de la ciudad. Para comenzar -dice-, miles de mototrabajadores se quedan sin el diario, “en la medida en que la gente se moviliza más lento y menos, hay comercios que se afectan. Todo el sistema de combustible de moto, atención y servicio a las motos, manejo de talleres, repuestos para motos se paraliza. Hay personas que se quedan en su casa porque no hay transporte”. Le puede interesar: Dumek anuncia que pico y placa para particulares cambiará en 2024

Según Díaz, no es que quitar el Día sin moto sea el fin de la estrategia de Dumek Turbay frente al mototaxismo, sino que es una manera de “comenzar de nuevo”. El asesor del nuevo alcalde asegura que lo que pretenden es empezar estudios serios y profundos para dar con soluciones estructurales, que incluyan mejorar la oferta de transporte en la ciudad, atender el profundo trasfondo social de la informalidad y hacerle frente a la inseguridad que reconoce está ligada a las motos, y no tomar medidas como el Día sin moto que, según Díaz, no arregla nada y termina por afectar la movilidad y la economía de la ciudad.

“Tranquilícense, quitar el Día sin moto no va a causar una gran conmoción ni un gran cambio, porque, finalmente, los otros cuatro días de la semana hay motos”, concluye.