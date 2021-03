El 51% de los cartageneros está satisfecho con los servicios de salud

Mientras que durante la cuarentena solo el 28% de los encuestados estaba satisfecho, durante la vacunación esa percepción aumentó al 51%. Lo más satisfechos son los estratos 5 y 6, donde el nivel está en un 50% con respecto al 40% de insatisfacción, con solo un 10% que dijo que no está satisfecho ni insatisfecho. Contrario a los estratos 1 y 2, donde el nivel de satisfacción está en 38%, ante un nivel de insatisfacción del 44%.

La vacunación también está relacionada con el nivel socio económico. Mientras en los estratos 5 y 6, el 81% sí se pondría la vacuna, y solo un 10% asegura que no lo haría; en los estratos 1 y 2 la cifra de personas que se pondrían la vacuna, disminuye a 46%, un aumento al 30% de personas que dicen que no se la aplicarían.

¿Usted se pondría la vacuna? Ante esta pregunta, en términos generales, el 50% de los encuestados dijo que sí se pondría la vacuna, un 22% dice que no se la pondría, mientras que un 29% dice que no sabe si lo haría.

¿Por qué no se pondrían la vacuna? El motivo principal es la falta de información, con un 40% de encuestados que dicen que no tienen suficiente información al respecto y un 28% que no lo haría por que creen que tiene efecto adversos.

Estos resultados están muy determinados por el nivel socio económico y por lo tanto por el acceso a la información. El 29% manifiesta que no lo haría porque no tiene suficiente información, con respecto al 39% (estratos 1 y 2) y el 44% (estratos 3 y 4) que utilizan la misma justificación.

Según Eliana Salas Barón, de Cartagena Cómo Vamos, “para poder volver a las clases y reactivar de forma óptima la economía hay que acelerar la vacunación, y por ello desde los resultados de la encuesta, surge la propuesta de crear una campaña pedagógica desde la Administración Distrital que atienda las necesidades de información sobre la vacuna, para minimizar los tiempos de aplicación de la misma cuando se tenga mayor flujo de dosis”, explicó.

¿Se ha hecho prueba de coronavirus?

El 72% de los encuestados que se hicieron la prueba, la hicieron a través de la EPS y esto también está determinado por estrato socio económico, mientras que en los estratos más altos el 58% se hizo la prueba a través de la EPS, en los más bajos este porcentaje asciende a 76%.

El principal determinante son los tiempos de espera entre solicitar la cita, hacerse la prueba y recibir el resultado. El 59% de las personas encuestadas que hicieron su prueba a través de una EPS, tuvieron que esperar más de 5 días para obtener su resultado.