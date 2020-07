El abc del programa ingreso solidario

¿Qué deben hacer los beneficiarios que no tienen celular o cambiaron de número?

Desafortunadamente el programa en esto no tiene un mecanismo de incluir más beneficiarios, porque la única forma de focalizar hogares son los datos existentes. Esto nos deja un reto que es actualizar los datos, que todo el mundo esté en las bases de datos, pero ahora es el único sistema de información.

Quienes ya saben que son beneficiarios, seguirán siendo beneficiarios como mínimo hasta junio de 2021, pero si hacen parte de esos que no han recibido, lo recibirán hasta cuando verifiquemos; hay algunas familias que no aparecían, pero que encontramos, estamos en validación, ya que puede haber suplantación, puede haber error, de esos 400 mil hogares que faltan por recibir el subsidio, necesitan validación y lo estamos haciendo a la máxima velocidad posible.

¿Quiénes no ha reclamado el dinero lo pierden?

Hay colombianos que tienen doble nacionalidad y volvieron en la ola de migración y que no tienen su cédula aún expedida. Muchos de ellos son colombianos y venezolanos que no han actualizado sus datos, nos ha tomado más tiempo para verificar, pero es una minoría comparado con los tres millones de hogares.

Si no tienes teléfono inteligente: para las personas que no cuentan con teléfonos inteligentes para abrir cuentas con las entidades bancarias, se formalizará un giro a través del Banco Agrario o entidades que garanticen la entrega del recurso bajo las medidas sanitarias.

En una segunda etapa los que no tenían cuenta bancaria tuvieron que abrir digitalmente, de forma gratuita, productos con AV Villas (Cuenta Digital), Bancolombia (Nequi y Bancolombia a la Mano), Davivienda (Daviplata) y Movii ( Movii). Así siguió la tercera entrega y continuarán las próximas, hasta diciembre.

- Personas no bancarizadas: se les abrirá una cuenta a través de las diferentes entidades financieras por medio del celular, mediante un proceso simplificado y digital. El Gobierno Nacional ha estipulado ya cuatro fases para la entrega de estos recursos a la población cobijada por el programa. En la primera, se le entregó a quienes cuentan con un servicio bancario. Recibirán una notificación, y posteriormente la transferencia del dinero.

Ingreso Solidario está destinado a familias que no sean beneficiarias de programas sociales del Estado como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA. La selección de las familias que resultaron beneficiadas la hizo el DNP a partir del cruce de bases de datos del Sisbén, Mintrabajo, Minsalud y Minhacienda.

A 3 millones de hogares colombianos que no pertenecen a ningún programa social y se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

¿El subsidio puede ser descontado de la cuenta si tengo deuda con el banco?

No. El aporte es exclusivo para el beneficiario

¿Qué hacer si en la página aparece mi número de cédula, pero con otro nombre?

El caso debe ser puesto en conocimiento de las autoridades y solicitarse la verificación con el administrador del Sisbén de la Alcaldía.

¿El pago genera algún costo?

No. Según el decreto, los costos operativos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), y los beneficiarios del programa Ingreso Solidario no pagarán ningún tipo de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias.

¿Qué pasa si usted apareció como beneficiario en la primera fase y ahora no aparece en el listado?

Estamos actualizando el listado de beneficiarios que recibieron el giro. Si encontró su nombre en la primera etapa y está plenamente identificado, no ha perdido su beneficio.

¿Qué debe hacer si le llegó el mensaje de que es beneficiario y no ha recibido el recibo de pago?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad financiera para averiguar cómo acceder a los recursos del Ingreso Solidario. Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital.

¡NO SE DEJE ENGAÑAR!

No es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para acceder al Ingreso Solidario. Absténgase de ingresar o dar sus datos en sitios web que pidan su documento de identificación.