El actor Luke Evans denunció mala atención en club de playa de Cartagena

“Nos sorprendió”: Bora Bora

El director comercial de Bora Bora Beach Club manifestó que la publicación del actor británico los cogió por sorpresa: “Nos sorprendió ese post que hizo. Él no llegó a pisar la isla o el establecimiento como tal. Ellos hicieron las reservas pero no se registraron las camas frente al mar que ellos habían reservado. Esta mañana cuando llega el grupo del actor (no sabíamos quien era) los tratamos a todos por igual. Nosotros le explicamos al manager lo sucedido, se le ofrecieron varias opciones pero no las aceptó”.

“El trato no fue directamente con esta personalidad (Evan Luke) sino con su equipo. Pretendía que quitáramos a unos clientes para ponerlos a ellos. Como no llegamos a un acuerdo ellos decidieron que le devolviéramos el dinero y eso hicimos. Estamos verificando si fue un error humano el no registrar las camas que ellos pidieron”, reiteró.

Cobros excesivos

Por otro lado, turistas y ciudadanos que desde inicio de año se trasladan hasta las playas de Punta Arena denuncian supuesta especulación de precios en el pasaje, señalan que ha aumentado hasta un 100%.

“El aumento de precios es bastante alto para Punta Arena. De $5.000 en 2021 a $10.000 el 1 de enero y $7.000 hoy (2 de enero). El pasaje desde La Bodeguita a Bocachica que es cuatro veces el trayecto a Punta Arenas solo cuesta $7.000”, dijo uno de los denunciantes.