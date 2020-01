El bloque 3 del Fernández Baena necesita dolientes

Y por muy pesimista que parezca su afirmación, podría tener algo de cierto, pues el lunes, si no se corre nuevamente el calendario académico, se inician las clases en los colegios oficiales del Distrito y el bloque 3 sigue sin ser reparado y por lo pronto, los directivos del colegio no tienen certeza de que pueda llegar una solución, pese a que cuentan que existe una tutela de antaño que obliga al Distrito a intervenir el lugar.

“Uff doña, la verdad es que nosotros ya ni pasamos por ahí, nos da miedo que nos caiga el techo encima o quién sabe qué más, la verdad es que ya hacemos como si eso no existiera porque quién sabe cuándo lo arreglarán, yo creo que me gradúo y sigue así”, dice el joven.

“Hay una tutela a favor de la institución para que se intervenga la infraestructura del colegio pero no se le ha dado total cumplimiento, recientemente tuvimos una reunión con el alcalde y la secretaria de Educación en donde el alcalde nos pidió paciencia porque los recursos del Distrito son escasos, por eso este año no vemos ninguna posibilidad de que se intervenga el colegio”, indicó Alberto Rentería, quien se posesionó recientemente como rector de la institución.

El problema de infraestructura en el Fernández Baena no es reciente, recordemos que entre 2018 y 2019 los estudiantes fueron trasladados a la Universidad Antonio Nariño mientras se hicieron mantenimientos en el bloque 1 y 2, lo cuales también padecían deficiencias de infraestructura que representaban un riesgo para la comunidad educativa.

Incluso en el 2019, la institución fue incluida entre las 30 priorizadas por el Distrito para ser reparadas, pero desafortunadamente en esa contratación el bloque 3 tampoco fue incluido.

Es más, sobre estas obras también tienen observaciones. Eder Martínez, representante de los padres de familia, asegura que aunque fueron terminadas, no les han instalado los ventiladores que llevan las aulas, por lo cual no pueden ser usadas. Asimismo el rector indicó que en los salones del bloque 2 persisten los problemas con la filtración de agua, lo cual ha dañado parte del cielo raso.

“El bloque que está en la parte baja lo arreglaron pero no lo entregan porque todavía tiene fallas, no han terminado de adecuar, hay unos ventiladores que hasta ahora no se han instalado y sin eso no pueden usarse porque imagínese, aquí en Cartagena, y con estas temperaturas”, dijo Martínez.