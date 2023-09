El capítulo de Pokémon que envió al hospital a un niño en Cartagena

Un 16 de diciembre de 1997, a través de la televisión se emitió el episodio 38 de la aclamada serie animada Pokémon. Lo que sus productores jamás llegaron a imaginarse fue que este episodio repercutiría en alrededor de 685 niños que sufrieron ataques de epilepsia fotosentitiva.

Escudriñamos el baúl de los recuerdos porque hoy es “throwback thursday” (TBT), que en español traduce “jueves de regreso” o “jueves de antaño”. Este día es usado para hacer referencia a los acontecimientos de antaño y que muchos quieren revivir en sus redes. En semanas anteriores te contamos sobre las clases de mecanografía que se dictaban en los colegios.

Hoy, una familia cartagenera cuenta cómo se vio afectada con el polémico capítulo de Pokémon en los años 90. Este fue el episodio más visto de su franja horaria, con más del 70% de los niños pegados al televisor. Lamentablemente, los servicios de emergencias de varias ciudades recibieron la llamadas con padres reportando que sus hijos presentaban síntomas como dolores de cabeza, náuseas y convulsiones.

“Ese año recuerdo que estábamos comiendo mi hermano y yo en la sala, a él le encantaba Pokémon y yo lo tenía que ver ese programa con él, porque no había de otra. Yo vi cuando Pikachú tiró sus poderes y salieron una cantidad de colores. A mi no me pasó nada, pero en cambio, mi hermano, cayó tendido en el piso convulsionando”, contó a El Universal María Claudia Garcés, quien hoy tiene 40 años, pero no olvida el susto que pasaron con su hermano ese diciembre del 97 en el barrio La Concepción de Cartagena.