Foro: El Caribe y sus oportunidades para ser potencia mundial de la vida

Relación Estado – empresa

La economía popular

“Muchos de estos oficios son tradicionales y característicos de Cartagena, como el caso de los emboladores, los vendedores de raspados, las palenqueras, los artistas plásticos, los artesanos, etc. Muchas veces estas personas no han podido escalar a un negocio mayor porque no cuentan con las condiciones económicas, de asesoría o acompañamiento, entonces vamos a hacer ese trabajo para que estos oficios no se hagan de manera rudimentaria sino que también alcancen productos y servicios de calidad”, expuso Hernández.

En este conversatorio también participarán José Alberto Tejada, representante de la Comisión Tercera del Congreso de la República y María Claudia Pérez Sarabia, presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac – Barranquilla).