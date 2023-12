“El cementerio nos va a caer encima”, preocupación en Turbana por muro deteriorado

Cuentan que progresivamente el muro del cementerio se fue rajando, y que con el paso de los años se puso peor. En la actualidad no tienen ni idea cómo se sostiene, y temen que en cualquier momento colapse.

Lo que está viviendo un grupo de habitantes de Turbana Bolívar parece sacado de una película de terror, dicen que si no se interviene a tiempo, el cementerio del pueblo podría caerse a pedazos encima de sus casas. Lea también: “Aquí tenemos los grifos de lujo”: el problema de los turbaqueros con el agua

Pero hasta el momento aseguran que no han recibido una respuesta o compromiso que alivie la paranoia que tienen todo el tiempo, y que se aumenta cada vez que se asoman al patio y ven que el muro se está cayendo.

Y agregó: “ya hemos agostado todos los recursos, hemos hecho el llamado formal y respetuoso a las autoridades competentes, seis meses atrás vino por acá una comisión de la Alcaldía del pueblo, nos dijeron que a su consideración, la obra demandaba mucha inversión ¿entonces qué hacemos? mientras tanto seguimos con el credo en la boca y aferrados a que no ocurra lo impensable”.

“Esta situación nos tiene en la casa, que mejor dicho, no podemos salir al patio porque se nos ponen los nervios de punta, en cualquier momento se puede caer esa paredilla. Nos aterra pensar que ese cementerio nos caiga encima. Llega otro año y estamos con la misma queja, si yo tuviera plata hiciera esos arreglos, pero no la tengo, además, eso le compete a Gestión del Riesgo y no vemos avance”, expresó Mariana Rodríguez a El Universal.