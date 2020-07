El Centro Histórico extraña su folclor

Asegura que la situación es más crítica ante la incertidumbre de no saber cuándo podrían ser levantadas las restricciones para el sector artístico, que prácticamente depende del regreso del turismo y de las reuniones.

Según Kevin, en horas de la noche podían hacer entre 900 mil y un millón de pesos, dinero del cual sacaban un fondo para transporte y vestuario. Lo que quedaba lo repartían entre todos los integrantes.

Para muchos de ellos esa es su única fuente de ingresos, la cual en los últimos meses no han podido tener debido a la coyuntura.

Otros estudiaban o trabajaban en otras actividades pero ante la parálisis general de sectores son más los que se quedaron sin hacer nada, prácticamente ayudándose entre ellos mismos.

“Los años que tengo en el Centro he conocido mucha gente de afuera y hay muchos que me han ayudado. Con lo que ellos me donan trato de hacer un mercado y así repartirlo con todos los integrantes de la agrupación. Ha estado difícil pero gracias a Dios tenemos vida y salud”, puntualiza Kevin.