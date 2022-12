“El chicharrón” de las elecciones comunitarias de Santa Ana y Bayunca

“Se están dando una serie de irregularidades sobre este tema porque la misma Secretaría del Interior está enviando policías a unas comunidades, muchos no quieren que las elecciones se realicen porque se están haciendo de manera ilegal. En Pasacaballos se suspendió la jornada, pero en Santa Ana no las suspendieron porque hay órdenes estrictas de ella -secretaria del Interior- que se abran las elecciones sin el consentimiento de la comunidad”, dijo la veedora.

Colón Corcho explicó a su juicio, las razones de la presunta ilegalidad de la jornada electoral: “Ilegal porque no abrieron el censo. No están dando oportunidad a que se postulen otras planchas. Si no hay censo no se garantiza el derecho a la participación. La Secretaría del Interior quiere validar el censo aunque no esté actualizado, el último censo se hizo hace año y medio para unas elecciones atípicas. Antes de las elecciones se debía actualizar el censo y esta vez no sucedió”.