El de la calle 11 de Noviembre será un día sin celebración

En la 11 de Noviembre no habrá celebración hoy. Al menos, sus residentes no tienen actividad alguna preparada. Es más, planean recogerse y cerrar sus comercios tempranos como para que no quepa la menor duda de que no quieren ni el más mínimo asomo de festejo.

Se habla sobre una de las calles más famosas del barrio Escallón Villa, no solo porque tenga el nombre de la fecha de la independencia de Cartagena sino, además, porque conduce al Estadio de Béisbol 11 de Noviembre.

(Lea aquí: Especial de Independencia: Pedro Romero y sus amigos)

El barrio podría estar alcanzando el medio siglo de fundado, pero la calle no fue nombrada enseguida sino con el paso del tiempo. Hubo otras épocas en que, anualmente, los vecinos organizaban celebraciones sencillamente sacando a las terrazas sus equipos de sonido, llevando una banda pelayera o reuniéndose en un punto clave alrededor de un sonido de los de antes.

Pero en los últimos años las cosas han cambiado...para mal. Los vecinos temen que aquí se repitan los desmanes de barrios como Los Calamares y El Campestre, ya que algo que no pasan por alto es que la mayoría de la gente que arriba a esa calle, cuando llega el 11 de noviembre, son personas provenientes de otros conglomerados.

“Hace cuatro años --cuenta Nohemí Pretelt, la presidenta de la Junta de Acción Comunal-- la Policía llegó y se mantuvo hasta las tres de la madrugada hasta que apagáramos todos los equipos de sonido. El año antepasado hizo lo mismo. El año pasado llegó temprano y cerró algunas tiendas, y desde entonces es muy poca la gente que viene a celebrar”.

No obstante, los dirigentes comunales aclaran que nunca han organizado actividades que atraigan a gentes de otros lados, pues tendrían, previamente, que solicitar permisos ante las autoridades competentes. Pero sí reciben la visita de celebrantes en carros y con parlantes incorporados, quienes se estacionan en cualquier esquina o en los predios de una tienda, y toda la calle se llena de una algarabía que se extiende hasta bien entrada la madrugada.