El dolor de perder a un familiar por COVID-19

Luchando

La búsqueda de este y otros medicamentos se ha vuelto una tarea titánica en la ciudad, por lo que algunos familiares de pacientes han tenido que recurrir a droguerías y distribuidores de otras ciudades para poder conseguirlos. Esta familia asegura que no se han puesto a sacar cuentas de cuánto se han gastado en estos fármacos, pero consideran que el gasto sería cercano a los $2 millones.

“Desde entonces nos pusimos a preguntarle a amigos y conocidos que donde podíamos conseguirlos y afortunadamente fueron apareciendo personas que vendían el medicamento. Otros, como el doctor José Jaime Bofante, amablemente nos donaron algunas dosis. Al segundo día de la búsqueda conseguimos una distribuidora que vendía desde 100 dosis en adelante a las IPS que lo necesitaran. Esto fue un día antes que la directora del Dadis hiciera un anuncio en el mismo sentido”, comentó, alegando que “hemos conseguido a diferentes precios, pero el promedio es de $15 mil por ampolla. Aunque he escuchado de personas que han comprado para sus familiares a más de $30 mil por ampolla. Mi mamá se gasta unas 10 ampollas al día”.

“La labor de los medicamentos es mantener la sedación para que no interfiera en la labor del ventilador mecánico. La situación es muy grave. Pero confiamos en que Dios le dé fuerza y resistencia para superarla”, comenta el pariente, añadiendo que “la gran ausente en esta situación ha sido la EPS. Clínica General del Norte, programa magisterio, porque de los médicos y la atención en el hospital no hemos tenido queja”.

Sobre el mensaje que le quiere dar a la ciudadanía, Orlando dice “que sean conscientes de que el riesgo no ha disminuido, sino todo lo contrario. La gente va por la vida como si esto no fuera real. Mi mamá se contagió posiblemente en una salida a comprar algo que no quiso hacer por un domicilio o en alguna diligencia. Es necesario que nosotros tomemos consciencia de que la situación es muy grave”.

Con relación a los medicamentos, Johana Bueno, directora del Dadis, señaló que las IPS ya se encuentran solucionando el desabastecimiento de medicamentos esenciales.

“El Hospital Universitario del Caribe hizo una orden de compra de 5 mil unidades, donde les aprobaron 1.800 unidades de Midazolam. También la Maternidad Rafael Calvo dijo que tienen abastecimiento para un mes, y se contactaron con el proveedor para adquirir más medicamentos”, agregó la directora del Dadis.