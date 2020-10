El duro trabajo de los animalistas en Cartagena

Duro trabajo

“El trabajo de los protectores de animales es de mucho sacrificio. Somos voluntario y en ocasiones puede ser muy duro por no contar con suficiente apoyo del Distrito, no podemos desconocer que esto es una problemática de la ciudad. Mantenemos los albergues con recursos propios y donaciones.

“Además, realizamos jornadas de esterilizaciones y si hay un caso de maltrato, nos hacemos responsables de el proceso judicial, desde lo que hacemos con quien lo maltrata, la incautación del animal y esperar el apoyo de la Policía, aunque no puedo desconocer que en esta última semana que se nos presentaron varios casos de maltrato las autoridades nos apoyaron. La Policía Ambiental nos contó que son tantos casos y que el personal no es suficiente, además de no contar con los recursos necesarios, igual sucede con la Umata”, dijo.

Asegura que el problema más complejo es que “la dificil situación que viven los animales en las calles sea reconocida por entidades distritales y gubernamentales como una problemática de ciudad y así mismo se defina un plan de acción con objetivos claros. Por lo general, las actuaciones que se llevan a cabo por estos entes son esporádicas y no generan un impacto real. Así mismo que se tenga claridad de la entidad responsable de esta labor y que cuente con los recursos necesarios para ejecutarla. No hay políticas públicas definidas con este fin”.