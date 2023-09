El futuro de la Plaza de Toros: un debate entre taurinos y animalistas

En medio de este debate nacional y de ciudad, Cartagena no solo cuenta con animalistas en defensa de este proyecto, sino también con opositores, y este es el grupo tradicional de taurinos, quienes se niegan a que este proyecto de ley sea una realidad, cuestionando algunos puntos como las implicaciones económicas que traería consigo acabar con estos espacios que consideran culturales y de libre expresión.

“Los empresarios taurinos han tenido interés en que se use la Plaza de Toros, pero debido a las negativas, trabas e inconvenientes que han esgrimido los alcaldes de turno para el arrendamiento de esta plaza, la han dejado deteriorar y han preferido no hacerle el mantenimiento de rigor como pretexto de cederla para la realización de festejos no taurinos. No obstante, debemos aceptar su utilización para otros eventos. Pueden realizarse eventos culturales, presentaciones teatrales, musicales y deportivas. Esto no solo serviría para conservarla, sino también para mantenerla y mejorarla”, indicó Edgardo Baena, vicepresidente de la Federación Mundial Cultural Taurina.

También agregó: “Como aficionados e integrantes de la Peña Taurina El Clarín, nos oponemos a la ley que está en debate. Este nuevo proyecto, que es al menos la cuarta vez que se presenta, atenta contra los derechos fundamentales a la cultura y libre expresión de los aficionados taurinos de Colombia, con lo que se desconoce la Ley 916 de 2006 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la C-367 de 2006, C-666 de 2010 o la C-889 de 2012. Estas tradiciones deben ser protegidas al igual que las de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y demás expresiones. Con este proyecto también se desconocen los aportes en impuestos y dinamismo económico que genera esta actividad, y el cuidado ambiental que hacen los ganaderos en sus tierras”, concluyó Baena.