El HUC pionero en cirugías de alta complejidad

Por años, el Hospital Universitario del Caribe ha sido un referente en salud en la ciudad, pese a que en algún momento, su imagen de favorabilidad bajó a raíz de las diferentes deudas que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tenían con este hospital, desde el año pasado ha mejorado no solo en su infraestructura física, sino también en la prestación de su servicio, tanto así que ahora son pioneros en cirugías de alta complejidad.

Esto se debe a que cuentan con el personal idóneo en salud para practicarlas y con los equipos necesarios, gracias a la inversión que en esta pandemia realizó el Gobierno nacional, las empresas privadas y la Gobernación de Bolívar, así como los recursos que el mismo hospital ha podido conseguir.

¿Qué realizan?

En el mes de febrero, realizaron la primera operación de miotomía endoscópica peroral (POEM) en sus instalaciones. Esta es una nueva técnica endoscópica que permite tratar las patologías motoras del esófago, en especial la acalasia, de una manera menos invasiva y con una rápida recuperación.

El doctor Jesús Rodríguez, cirujano endoscopista del Hospital Universitario del Caribe, explica que “esta novedosa cirugía la realizamos en esta entidad. Antes era algo complejo, pero ahora en tan solo 3 horas aproximadamente, se puede realizar con solo una incisión”.

Según el doctor Rodríguez, la acalasia es “una entidad en la cual la unión del esófago y el estómago no se relaja y el paciente por tanto no puede comer, lo que quiere decir que esa compuerta está totalmente cerrada y por eso no pasa el alimento. Es ahí cuando se hace esta operación que ahora no es con incisión en el tórax o el abdomen, sino que es endoscópico”.