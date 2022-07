El Machicha, un cajero que lucha contra el olvido

La caja empeñada

Cada fin de mes a el Machicha le toca llevar a una compraventa los $4 mil del pago de los intereses de la caja musical que empeñó por $40 mil. “Esa caja es fina, vale como $300 mil. Está fabricada con madera especial, tiene accesorios cromados y está recubierta con acetato. Es un tesoro para mí, me la regaló el acordeonero Dionnel Velásquez. Yo estoy muy agradecido porque es un pelao que no me deja morir, siempre me ayuda. A pesar de que en su agrupación tiene a otro cajero, me considera mucho”.

La crisis económica y la pandemia lo obligaron a tomar alternativas para sobrevivir. Ya no acompaña a los músicos, razón por la cual realiza distintos oficios, con los que se gana entre $5 mil y $15 mil al día. Con esto aporta para la alimentación en la casa donde habita con sus hermanos. Sin embargo, hay días en que no consigue dinero, pese a caminar y caminar en busca de trabajos.

“No me da pena nada, me combato con lo que sea, pero en una forma sana y sin hacerle daño a nadie. A veces no me va bien y por eso voy donde Nelson Velásquez, Roy Ramos y otras personas a quienes les digo que no tengo para comer, y ellos me ayudan. Hay gente de buen corazón que me apoya y se los agradezco”, dice.