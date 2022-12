“El mejor regalo del 2022”: 97 familias estrenan cocina en Nelson Mandela

“Hace varios meses me remodelaron el baño y hoy puedo celebrar que tengo una cocina nueva. Soy doblemente bendecida, ahora pido ayuda para que me ayuden a arreglar el piso. Sé que Dios es grande y él me va a ayudar”, indicó.

Soledys contó su historia en el marco de las visitas que realizó la Alcaldía de Cartagena a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES). María Alejandra Luna, habitante del sector, también agradeció al Distrito por la inversión realizada a su vivienda: “Yo lavaba en unas tazas los elementos para cocinar y botaba el agua a la calle. Soy madre soltera y tengo dos hijos. Fui beneficiada con este programa y me siento agradecida con Dios y con todos los que hicieron posible estas mejoras”.

Carmen Salas es otra beneficiaria del mejoramiento de cocinas, quien relató que esa remodelación “es un oasis en medio de las dificultades”, ya que en este proceso vivió su propia batalla: contra el cáncer. “Tenía cáncer, me hicieron histerectomía total, después me cogió la diabetes y la presión arterial alta. Gracias a Dios he salido adelante y me siento muy feliz por haber recibido este regalo. Esto es un milagro en medio de las dificultades, es el mejor regalo que me ha traído el 2022”, aseguró Salas.