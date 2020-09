El mercado de Santa Rita ya tiene administrador

Acevedo indicó que se trabajará en varios frentes con el fin de potenciar el mercado. “El mercado de Santa Rita tiene varios enfoques, uno de ellos es un fortalecimiento de manera estructural, ya que ninguna empresa, entidad u organización puede alcanzar sus objetivos si no tiene fortalecida su estructura, ese es el principal objetivo de este año”, señaló.

Sin embargo, si bien los comerciantes en ese tiempo se sintieron contentos de poder abrir sus negocios, con el paso del tiempo llegaron necesidades que nunca supieron cómo suplir, ya que aún con un año de funcionamiento no tenían un administrador designado. (Lea aquí: Así está el mercado de Santa Rita un año después de la reapertura)

Luego de esto, ya se pensarán en estrategias para aumentar la viabilidad y autosostenibilidad del Santa Rita. “Hay unas debilidades de manera estructural y física, cosas que hay que terminar, hay que adecuar muchas zonas internas, determinar el uso de los locales, apropiar efectivamente el reglamento para que no se haga un uso ineficiente de los comercios y que sus zonas particulares no tengan usos inadecuados”, expresó. Además, el fin es poder adecuar al Santa Rita como un posible centro comercial de carácter popular. “Ese es nuestro enfoque como mercado, un lugar donde las personas no solo puedan llegar a comprar, sino tener un espacio de encuentro que los invite a quedarse. Queremos posicionar a Santa Rita como un espacio social y cultural, y para ello debemos tener una estrategia organizacional, que el mercado de Santa Rita tenga una marca propia”, señaló.

En este sentido, le apuntan a contar con un plan de comunicación y marketing determinado que permita continuar posicionando a Santa Rita como ese ejemplo para que otros mercados de tipo sectorial sigan construyéndose en Cartagena.