El paro camionero que colapsó todo un viernes a Cartagena

Desde el pasado sábado 13 de febrero, cuando empezó en firme el acuerdo entre la Alcaldía de Cartagena y la Concesión Vial para que los vehículos de categoría 1 y 2 dejaran de pagar peajes al pasar por Manga y Ceballos, comenzó también la lucha de los transportadores de carga pesada exigiendo el derecho a la igualdad.

Las manifestaciones han sido la constante durante la semana, específicamente en el peaje del barrio Ceballos, donde tanto de día como de tarde o noche se han realizado bloqueos monumentales que han paralizado la movilidad en los alrededores, generando graves afectaciones a la ciudadanía.

Sin embargo, el bloqueo de ayer ha sido hasta ahora el más complejo de todos, pues se inició a las 7 de la mañana y se extendió por más de 12 horas, repercutiendo en la movilidad de la avenida del Bosque, de la Crisanto Luque y de la Transversal 54. La Pedro de Heredia y El Consulado también sintieron el impacto del paro al recibir la carga de los vehículos que evitaban las conocidas filas.

Cartagena ayer fue un caos en materia vial y todo indica que la situación no mejorará, pues los camioneros están dispuestos a seguir con los bloqueos hasta tanto no los exoneren del pago de peajes. Hasta ahora, las manifestaciones no han desencadenado disturbios con la fuerza pública, pero sí han sembrado una gran incertidumbre en el cartagenero del común que día a día queda envuelto en los enormes trancones y que pide soluciones a las autoridades.

1. Dispuestos a seguir

En el paro de ayer había tanto camioneros cartageneros como foráneos, que atravesaron más de 200 tractomulas a lo largo y ancho del corredor de carga. Ubicaron los vehículos en cada una de las casetas del peaje e impidieron que los carros particulares y demás pudieran seguir su curso.

“No vamos a ceder. Necesitamos que desmonten los peajes de Cartagena, es la única ciudad del país donde tenemos que pagar cuatro peajes por llevar una carga, es insólito, absurdo y ya no aguantamos más. Tenemos que hacer como en Barrancabermeja, allá la gente demoró una semana bloqueando los peajes, día y noche, hasta que los quitaron. Necesitamos que en Cartagena también se quiten, esto se volvió una cuestión política, nos están robando la plata para que los de la Concesión Vial se hagan cada día más ricos y nosotros los transportadores cada día más llevados. Solo con saber que venimos a Cartagena uno lo piensa porque son más de 50 mil pesos en peajes, más la gasolina y los demás gastos. Si uno compara con Barranquilla, allá solo se paga un peaje y con ese tiene derecho a circular por ocho horas, aquí en Cartagena nos roban descaradamente y ya no vamos a permitirlo más”, sostuvo Charles Alcina, uno de los líderes de la manifestación.

2. ¿Quién los paga?

Los manifestantes aseguraron que no es cierto que el flete y los peajes los pagan las grandes empresas transportadoras sino que salen de cada uno de ellos. “Los peajes salen de nuestros bolsillos, por eso nuestros ingresos están desplomados”, dijo el conductor Francisco Hernández.

Por su parte, un empresario que también hizo parte de la protesta, explicó: “El alcalde y todo el que piensa así está equivocado. Por eso necesitamos sentarnos en una mesa de diálogo, para explicarles cómo es el tema de los costos de las operaciones. Si las autoridades nos escuchan seguramente nos darán el aval. Esos gastos no salen del generador de carga ni del que exporta o importa. Yo soy propietario de vehículo y todos los costos salen de nuestro bolsillo. Lo insólito es que en Cartagena para usar las vías públicas en un recorrido de 20 kilómetros tengamos que pagar 54 mil pesos en peajes. El transporte de una operación cuesta 300 mil pesos, es decir, en peajes se nos va casi el 25% de ese dinero, aparte del valor del flete, del combustible, de los conductores, la seguridad social, el mantenimiento, etc. A este gremio no le queda plata, la plata se va para los dueños del peaje. Y este gremio es el que mueve la canasta familiar de la ciudad. La manifestación es indefinida hasta que nos exoneren del pago de esos peajes”.

3. Atrapados en la mitad

Como sucede en cada manifestación, las consecuencias las terminan pagando quienes no tienen que ver. Ayer en la carretera quedaron atrapados decenas de automóviles, camionetas, buses de turismo, buses de servicio público y hasta vehículos de Transcaribe. Los conductores, trabajadores y ciudadanos del común tuvieron que tolerar largas horas dentro de los vehículos porque no había forma de moverse ni para adelante ni para atrás. Incluso quienes iban en motos debieron sortear los carros para llegar a las casetas del peaje en un recorrido que les tardaba hasta 20 minutos. “Uff, esto está muy complicado, demoré más de 20 minutos cruzando, hay más de 800 carros en la mitad. Nunca había visto un trancón así”, dijo Yender Moreno, mototaxista.

Omar González trabaja en una empresa en Mamonal y la mala suerte lo acompañó ayer temprano, pues no alcanzó a cruzar con su carro el peaje porque adelante iban las tractomulas que bloquearon el paso. “Si salgo de mi casa cinco minutos antes hubiera llegado a la empresa, pero quedé en la cabeza de la fila, tengo cuatro horas aquí. Esto es de lo peor”, afirmó.

4. El alcalde Dau se mantiene

William Dau llegó al sitio a las 11 de la mañana y escuchó a algunos manifestantes. Allí, en medio de la controversia, les dijo que él seguía su lucha para lograr el desmonte de los peajes, pero que en estos momentos no podía quitarlos.

“Yo los tengo denunciados penalmente, hemos solicitado a la Procuraduría General de la Nación que suspenda el contrato, le metimos acción popular, hemos manejado las acciones legales pertinentes pero no puedo venir a tumbarlos”, dijo.

Por otra parte, defendió su teoría de que los vehículos de carga pesada deben responder por las afectaciones que causen a la malla vial, y que los cartageneros del común que poseen carros particulares para ir a sus trabajos o de un barrio a otro, no tienen por qué pagar peajes. “El cartagenero del común no tiene que pagar peajes, ellos son los que estaban subvencionando el negocio de los puertos, por eso hicimos este acuerdo para beneficiarlos. Son miles de cartageneros los que hoy están agradecidos por eso. Pero si las mulas dejan de pagar el peaje le tocará al Distrito sacar la plata para el mantenimiento de estos corredores viales y no podemos hacer eso porque la necesitamos para los colegios o para la salud”, sostuvo el mandatario.

En cuanto a los pagos de operación de los camioneros, Dau señaló que esos pagos están incorporados a los costos desde hace años. “Si a ti como transportador te cuesta no es porque eres el chofer de una tractomula, sino porque eres el dueño y ese es un negocio que vale un billete grande. El flete desde hace años está incorporado a los costos, si tú pagas un flete no vas a regalar lo que le cobras, eso tú lo sacas del cliente”, sostuvo el alcalde.

Mientras Dau llegó y habló, de la Concesión Vial nadie fue, nadie apareció a dar la cara a los manifestantes y al resto de ciudadanos afectados.

5. Vecinos afectados

Y mientras el tira y afloje entre camioneros y autoridades sigue, la gente alrededor del peaje sufre. En el barrio Ceballos y en la urbanización Santa Clara los vecinos no aguantan más la pitadera. Para ellos, estos últimos días han sido un martirio.

“Es lo más engorroso que hemos pasado, ese ruido es muy perjudicial. Los de la Concesión Vial no tienen consideración con nosotros. Ellos como no tienen que aguantar el escándalo no les importa, pero nosotros sí sufrimos. Aquí los niños tienen que encerrarse en los cuartos para poder medio escuchar las clases virtuales. La gente que hace teletrabajo no soporta más, todos estamos sordos”, indicó José López, de la veeduría ciudadana Justicia Social y residente en Santa Clara.