“El Plan 4C quedó en letra muerta y a nadie le importa”: habitantes de Boston

Utilizados y frustrados. Así dicen sentirse los habitantes del barrio Boston luego que pasaran cuatro años desde que el Distrito, en ese entonces en cabeza de Dionisio Vélez, les anunciara el inicio del Plan 4C, un proyecto que les cambiaría la vida y los aliviaría de las constantes inundaciones que en su mayoría de veces acaban con viviendas en riesgo. Esta, una estrategia que busca que la ciudad sea competitiva y compatible con el clima y que contiene en uno de sus ejes transversales la meta de que este barrio fuera el primero en blindarse del cambio climático, hasta el momento ha queda sobre papel. (Lea aquí: “El Plan 4C se quedó en solo palabras”)

Según manifestó a El Universal el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector El Pueblito del barrio Boston, Edwin Gómez, han acudido varias veces a la Secretaría de Planeación, ente del Distrito a cargo de este proyecto, pero no le dan respuesta a la comunidad.

“Eso quedó en letra muerta. No le han prestado la atención necesaria (...) Nos dicen que no hay presupuesto, fui a Planeación y no nos dan la cara. Pregunté que si no habían los recursos por qué no se dedicaban formular el proyecto para ir avanzando, ya que eso está en calidad de anteproyecto y si no progresan con algo tan mínimo mucho menos pueden venderlo o socializarlo ante empresas privadas, que son importantes, ya que esta iniciativa no solo necesita inversión del Distrito, sino que depende de recursos que aporten las industrias. Ante todos mis interrogantes recibí un ‘no sé’ como respuesta”, manifestó el líder.