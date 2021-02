“El servicio se autorizó para el cementerio de Albornoz”

Los familiares y amigos del señor Benito Martínez, hallado sin vida en una humilde vivienda del sector San José Obrero del barrio Olaya Herrera, atravesaron por una doble angustia. Para ellos, al dolor provocado por su asesinato se le sumó una segunda aflicción, ya que al momento de darle el último adiós su cuerpo no fue recibido en el cementerio distrital de Olaya Herrera. La situación obligó a que algunos conocidos y líderes comunales realizaran una protesta inusual en la que el féretro fue dejado en el suelo de la avenida Pedro Romero durante varios minutos, generando una gran congestión vehicular. Ocurrió el pasado sábado 13 de febrero en la tarde.

Eran cerca de 30 personas las que con carteleras y cánticos se preguntaban dónde estaba la solemnidad para la víctima, quien en vida residió en pobreza extrema.

(Lea: ¿Y esa reja en la mitad de la calle?).

“Estamos despidiendo hoy a un gran amigo que fue asesinado en su casa, y la Alcaldía nos está pidiendo 450 mil pesos, ahora nos dicen que no hay bóvedas disponibles, ese señor no tenía plata, todos los vecinos saben que estaba en la miseria. Fueron 60 años viviendo en San José Obrero y no es justo que ahora lo quieran echar para el cementerio de Albornoz. Él de aquí no se va, se queda en Olaya Herrera”, señaló en medio de la protesta una de las líderes del sector. Los videos e imágenes del hecho se hicieron virales en redes sociales.