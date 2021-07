El simulador que revolucionó la forma de navegar en Colombia

Es de noche y la oscuridad no permite visibilizar el horizonte. Hay algunos relámpagos que iluminan de repente y la intensidad del oleaje sube. El piloto maniobra para que no se voltee la embarcación y se presente una emergencia. Siento que algo se mueve, aunque en realidad no es así.

Miro alrededor y todos están concentrados en los radares, las cartas electrónicas, el sistema de alarma y las máquinas. Nuevamente veo un movimiento, esta vez hacia arriba y luego de golpe hacia abajo. Devuelvo mi mirada hacia atrás y no, nada se mueve.

Es una sensación generada por un simulador de tecnología llamado puente full mission, con un alcance de 300 grados para recrear situaciones en el mar, que hace parte del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación para las actividades marítimas de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.

“Es muy cercano a la realidad y ya lo hemos experimentado. En el proyecto de El Cayao, una frase que marcó muy bien el esfuerzo fue cuando realizaron la maniobra real y ellos dijeron que fue como un déjà vu. Durante seis meses lo hicimos tantas veces, en diferentes condiciones, que cuando los pilotos maestros realizaron la maniobra ya la tenían totalmente clara”, explicó el capitán de Corbeta Gonzalo Rojas, director del centro.