Embarazadas en Cartagena le dicen sí a la vacunación contra el COVID-19

Desde este 23 de julio y hasta el próximo 25 de julio se llevará a cabo una “vacunatón” contra la COVID-19 para mujeres en gestación y posparto en todo el país. La inmunización a esta población se hará con la vacuna de Pfizer, desarrollada por la farmacéutica Pfizer – BioNTech, tras las directrices del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la autoridad en salud, el único requisito que se debe exigir para la aplicación de la vacuna es la suscripción del consentimiento informado donde se manifieste la evaluación de riesgo y beneficio con el médico tratante. No se requiere certificado ni cita.

En Cartagena, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) habilitó únicamente el punto masivo de vacunación en Cedesarrollo para las mujeres entre la semana 12 de gestación y hasta los 40 días posparto. Lea: Cedesarrollo será el punto de vacunación para embarazadas en Cartagena

La jornada, que arrancó a las 8 de la mañana, tuvo muy buena respuesta y recepción por parte de esta población. En un recorrido que hizo El Universal desde las primeras horas del día se pudo apreciar la afluencia de embarazadas cartageneras en este punto de vacunación.

Luz Ramos, una de las primeras inoculadas, expresó que se aplicó la vacuna porque quiere evitar el contagio y proteger a su bebé.

“Me puse la vacuna porque quiero estar bien de salud, no quiero contagiarme porque he visto casos de mujeres embarazadas que han perdido la vida o que sus bebés han perdido la vida estando ellas en gestación”, dijo.

Y Leidy Campo, una mujer en estado de gestación y con hipertensión crónica, quien manifestó que la aplicación de la vacuna representa tranquilidad.

“Estaba esperando la vacuna porque tengo hipertensión crónica y aunque estaba priorizada en la fase 3, por estar embarazada no me podían vacunar. Siento tranquilidad por mi bebé”.

El Dadis concentró la vacunación a esta población en Cedesarrollo, por su capacidad logística, que le permite aplicar hasta 1.500 dosis por días.

“La vacunación es segura”: Fecolsog

Diana Cuintaco, gerente de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, resolvió varias dudas sobre la vacunación embarazadas.

La especialista explicó que si bien con la pandemia todas las poblaciones tienen riesgo de contraer el COVID, las mujeres gestantes tienen más posibilidades de tener un cuadro clínico grave. “El COVID-19, en caso de afectar a las mujeres gestantes, puede llevarla a estadios más críticos de la enfermedad, puede llevarla a una sala de Cuidados Intensivos”.

Cuintaco confirmó que a raíz de los últimos dos picos de la pandemia, la enfermedad por COVID-19 es la segunda causa de mortalidad materna en Colombia, la primera, sigue siendo preeclampsia.

“Hacemos una invitación especial a las gestantes para que no dejen de asistir a sus controles prenatales, independiente del riesgo que se corre por la pandemia. Sabemos que todas las EPS conocen la importancia de las mujeres gestantes y del binomio madre-hijo”, indicó.

Y reiteró que los beneficios de la vacunación para la mujer gestante superan los riesgos potenciales. “La vacunación es segura. Existen estudios internacionales que demuestran que no existe ningún nivel de toxicidad. Es decir, que no le va ser daño ni al bebé ni a la madre. Es importante y necesario que todas las mujeres gestantes se vacunen no solamente por ellas sino por sus hijos”.

Vacunación a habitantes de la calle

El Dadis también habilitó desde el 23 de julio las jornadas de inmunización a los habitantes de la calle. De acuerdo con la coordinadora del Plan Nacional de Vacunación en Cartagena, Ana Margarita Sánchez, esta población (etapa 4) será vacunada con el biológico de Janssen, ya que por ser de una sola dosis permitirá que estas personas logren el esquema de inmunización completo. En principio, se habilitaron tres puntos de manera simultánea: el mercado de Bazurto, pesebreras de Chambacú, y la estación de Gasolina cercana a la Terminal de Transporte.